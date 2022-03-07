رسالة من التموين للمواطنين قبل حلول شهر رمضان: رصيد السلع آمن

(مصراوي):

كشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حجم المخزون للسلع الاستراتيجية في مصر، موضحًا أن مصر لديها مخزون آمن من السلع لشهور طويلة خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف "خليل" في تصريحات تليفزيونية، أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من جميع السلع المصرية نتيجة ضخ 50 مليار جنيه لتوفير السلع مع التوسع في إنشاء المخازن، مشيرًا إلى أن هناك تحركًا من وزارة التموين لمن يستغل الأزمة الحالية في رفع الأسعار واحتكار السلع وهناك قوانين رادعة وإجراءات شديدة.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن وزير التموين اجتمع مع التجار والموردين وهناك تخفيضات من 5 لـ30% في معارض الوزارة خلال شهر رمضان من خلال 6 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية.

وشدد على أنه ليس هناك أزمة خلال شهر رمضان به وجميع السلع متوفرة؛ فضلا عن أنه يوجد معرض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات وبتخفيضات كبيرة على المواطنين.