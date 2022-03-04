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وزير الري يبدأ العمل في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

10:06 م الجمعة 04 مارس 2022
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كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عددا من الإجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقدت قيادات الوزارة العديد من الاجتماعات في مقار مكاتبهم بمبنى الوزارة الجديد.

وصرح عبدالعاطي أن هذا الانتقال يمثل نقلة مهمة في مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في منظومة العمل الإداري، بالتزامن مع التدريب الذي تلقاه العاملين بالوزارة في هذا المجال.

وعقد رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة إجتماعات متعددة بمقار مكاتبهم بالمبنى الجديد لمتابعة موقف المشروعات والسياسات المعني بها كل جهة، ومتابعة الإجراءات التي قامت بها كل جهة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التي تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة.

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