رمضان 2022.. تعرف على أقصر وأطول أيام الصيام

كتب يوسف عفيفي:

مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يبدأ خلال أيام قليلة، يبحث المسلمون عن عدد ساعات الصيام، وأطول وأقصر يوم صيام خلال الشهر المبارك.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن غرة شهر رمضان الكريم للعام الهجري الحالي 1443 هجريًا، توافق السبت 2 أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية وإمساكية الشهر الكريم، تبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الأول للشهر الكريم حوالي 14 ساعة و19 دقيقة، على أن تصل مدة الصوم في آخر يوم رمضان لـ 15 ساعة و15 دقيقة.

ووفقا للمواعيد المعلنة من معهد الفلك، فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، وينتهي يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة المقبلة، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن رؤية هلال شهر رمضان في حفل رسمي وشعبي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، عقب غروب شمس يوم الجمعة الأول من أبريل 2022، الـ 29 من شعبان 1433هجرية.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريحات صحفية، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية) ،وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين(10 - 25 دقيقة).

لينك تحميل الإمساكية بالكامل من موقع المعهد:اضغط هنا