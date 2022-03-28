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​رئيس الأسقفية ناعيًا الأنبا أنطونيوس نجيب: رمز للكنيسة الكاثوليكية

10:57 م الإثنين 28 مارس 2022
​رئيس الأسقفية ناعيًا الأنبا أنطونيوس نجيب: رمز للكنيسة الكاثوليكية

الدكتور سامى فوزى

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كتب- مينا غالي:

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية غبطة الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة، الذي رحل اليوم بعد تاريخ حافل من الخدمة الكنسية كان فيها رمزًا للكنيسة الكاثوليكية.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم: باسمي وباسم الكنيسة الأسقفية نعزي الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ونصلي لأسرة الراحل ومحبيه وشعب الكنيسة، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا.

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