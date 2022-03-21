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رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

01:19 ص الإثنين 21 مارس 2022
رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

تسعيرة الخبز

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد السعر الجديد لأسعار الخبز الحر والفينو.

وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة.

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جرام بـ 50 قرشا، والـ 65 جرام بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما.

سعر الخبز الحر

سعر الفينو

ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.

الخبز الحر الفينو السعر الجديد
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