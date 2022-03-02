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لإخفاء ظهورها على شاشة العداد مسبق الدفع.. 7 أسباب وراء جملة "كارت غير مقبول"

11:48 م الأربعاء 02 مارس 2022
لإخفاء ظهورها على شاشة العداد مسبق الدفع.. 7 أسباب وراء جملة "كارت غير مقبول"

العدادات مسبقة الدفع

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كتب- محمد صلاح:

يتعرض بعض المواطنين لمشكلة أثناء إدخال الكارت في عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت"، وتظهر كلمة "كارت غير مقبول"، ولحل هذه المشكلة التي قد تواجه البعض يوضح مصراوي 7 أسباب تؤدى إلى ظهور هذه الكلمة وهي كالتالي:-

1- كارت الشحن المستخدم تالف.

2- كارت الشحن المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد إذا كان أحدًا يمتلك شقة فى مدينة أخرى خارج نطاق الشركة ومعه كارت العداد واختلط عليه الأمر.

3- كارت الشحن لا يخص هذا العداد لمن عندهم علب العداد مجمعه لو اختلط عليه الأمر وقام بتركيب الكارت فى عداد آخر.

4- البيانات المرسلة من كارت الشحن خاطئة وتحدث عندما يشحن المشترك ويقوم القائم بالشحن بسحب الكارت من قارئ الكروت قبل اكتمال العملية على الكارت ويحتاج العودة لشركة الكهرباء لإعادة تنشيط الكارت.

5- كارت الشحن مغلق على تاريخ معين كالمشتركين المؤقتين مثلاً أو حالات خاصة أخرى ويجب العودة لشركة الكهرباء.

6- العداد عليه مشترك آخر أو قيمة آخر شحنة غير مسموح بها ويجب العودة لشركة الكهرباء.

7- غطاء علبة التوصيل غير مفتوح ويجب العوده لشركة الكهرباء.

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