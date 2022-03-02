لتعميمها على المستشفيات.. 6 تعليمات مهمة من الصحة بعد رصد حالات الملاريا



كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، 6 تعليمات مهمة إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية؛ بعد رصد بعض الحالات المصابة بالملاريا من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية.

ووجه خطاب لرئيس قطاع الطب الوقائي عمرو قنديل -حصل عليه مصراوي- بضرورة تنشيط ترصد مرض الملاريا حسب تعريف الحالة خصوصا للوافدين الأجانب أو العائدين من المصريين بعد القيام بمهام في أي دولة من الدول التي يتوطن بها المرض.

وشدد الخطاب على تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفيات الحميات لعمل الفحص والتحليل اللازم للتشخيص، والإبلاغ الفوري للإدارة المركزية للشئون الوقائية والإدارة المركزية للمتوطنة.

كما شملت التعليمات اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمتابعة المخالطين للحالات المؤكدة وعمل التقصيات الحشرية ومكافحة البعوض الناقل، مع تنشيط إجراءات الترصد الحشرى للبعوض ومكافحته.

وطالب الخطاب بضرورة التنبيه على مدير الطب العلاجي ومدير العلاج الحر ومدير الوقائي ومدير الحجر الصحي بكل مديرية صحية، للتنبيه على الأطباء بجميع المستشفيات في حالة وجود ارتفاع في درجة الحرارة لأي مريض بضرورة الاستفسار عن تاريخ سفر لأي من الدول المتوطن بها مرض الملاريا خلال شهر قبل ظهور الأعراض.

وفي حالة وجود سفر لأي من الدول المتوطن بها مرض الملاريا سرعة إبلاغ مدير الأمراض المتوطنة بالمديرية بوجود حالة اشتباه بالملاريا حتى يتسنى له عمل الإجراءات اللازمة وابلاغ الإدارة العامة للملاريا بالوزارة، وتحويل المشتبه في إصابته بالملاريا إلى أقرب مستشفى حميات لتأكيد تشخيص الحالة معملياً ولعلاجه العلاج الأمثل والمتوفر بمستشفيات الحميات تحت إشراف الأطباء المدربين على التشخيص والعلاج.

وأشار الخطاب إلى أنه في حالة عدم إمكانية تحويل المشتبه في اصابته بالملاريا لسوء الحالة الصحية يتم ابلاغ مدير المتوطنة بالمديرية التوجيه فني معمل لأخذ العينات أو ترسل عينات دم المريض إلى أقرب مستشفى حميات لتأكيد التشخيص من عدمه لاتخاذ قرار العلاج المناسب وتنفيذ إجراءات الوقاية والتقصي الوبائي والحشري ومتابعة تنفيذ التشخيص والعلاج طبقا للبروتوكول.

وطالب رئيس قطاع الطب الوقائي بتعميم تلك التعميمات على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة والإشراف على تنفيذها.

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن مستشفيات الحميات استقبلت عددًا من الحالات التي أصيبت بالملاريا بعد عودتهم من الكاميرون خلال الفترة الماضية، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وخلال مباريات المنتخب، سافر المئات من المشجعين في رحلات اليوم الواحد عبر طائرات خاصة لتشجيع المنتخب، لكن بعض الحالات اكتشفت مؤخرا إصابتها بمرض الملاريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لمصراوي إنه حال عدم ظهور أعراض ويريد الشخص الاطمئنان على نفسه، فيمكنه التوجه إلى مستشفيات الحميات لإجراء التحليل، مضيفًا: "دورنا تيسير تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتوفير العلاج المناسب وهو ما يتم متابعته بشكل دقيق ولا يوجد أي نقص لأي من أدوية علاج الملاريا".

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