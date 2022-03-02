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الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بإضافة أحد المصابين لصندوق تكريم الشهداء والضحايا

03:40 م الأربعاء 02 مارس 2022
الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بإضافة أحد المصابين لصندوق تكريم الشهداء والضحايا

مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إضافة الرائد بالمعاش تامر يسري محمد إمام من القوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه.

وكان الرائد تامر يسري محمد إمام أثناء حماية وتأمين الدولة في تاريخ 24 أغسطس 2012.

مجلس الوزراء صندوق تكريم الشهداء تامر يسري القوات المسلحة

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