الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بإضافة أحد المصابين لصندوق تكريم الشهداء والضحايا

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إضافة الرائد بالمعاش تامر يسري محمد إمام من القوات المسلحة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه.

وكان الرائد تامر يسري محمد إمام أثناء حماية وتأمين الدولة في تاريخ 24 أغسطس 2012.