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وكيل "خطة النواب" عن قرار تسعير العيش الحر: نعيش فترة أشبه بالحروب

01:22 م السبت 19 مارس 2022
وكيل "خطة النواب" عن قرار تسعير العيش الحر: نعيش فترة أشبه بالحروب

النائب ياسر عمر

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كتب- نشأت علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على جميع الأسواق العالمية بما فيها السوق المصري.

وأضاف ياسر عمر، في تصريح لمصراوي، أنه الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط الأسواق، آخرها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير رغيف العيش السياحي لأول مرة، لافتًا إلى أن هذه الفترة مثل فترات الحروب، ولا يوجد أي مانع من اتخاذ أي قرار استثنائي.

وتابع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: قرارات الحكومة محمودة لضبط الأسواق، ونعذرها في أي انفلات حدث خلال الأيام الأخيرة.

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