الزراعة: توفير سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

كتب- أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من انتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤية متكاملة تشترك فيها كافة الوزارات والهيئات المعنية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من جشع التجار.

وأشار "القصير"، إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية، لدعم أهالي تلك المناطق، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة تمتلك 171 منفذًا ثابتًا على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن 21 منفذ متحرك، وضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، من لحوم وبيض ودواجن، وخضر وفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، لافتًا إلى أنه سيتم أيضا خلال الأسبوع المقبل افتتاح معرضين كبيرين بمحافظة الجيزة، يشمل العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

وناشد وزير الزراعة، المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدًا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق مشيرًا إلى أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولي إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.