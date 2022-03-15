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رسمياً.. معهد الفلك يعلن غرة شهر رمضان وموعد عيد الفطر

05:35 م الثلاثاء 15 مارس 2022
رسمياً.. معهد الفلك يعلن غرة شهر رمضان وموعد عيد الفطر

شهر رمضان

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(أ ش أ):

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريحات صحفية، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية) ،وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين(10 - 25 دقيقة).

هذا المحتوى من

Asha
شهر رمضان عيد الفطر معهد الفلك غرة شهر رمضان

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