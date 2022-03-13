"أحد التجربة".. الكنائس تقيم قداسات بمناسبة الأسبوع الثاني من الصوم الكبير

كتب- مينا غالي:

أقامت الكنائس القبطية، صباح اليوم الأحد، قداسات بمناسبة أحد التجربة، وهو الأحد الثاني في الصوم الكبير الذي بدأ في الكنيسة القبطية 28 فبراير الماضي ويمتد لمدة 55 يوما، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، وينتهي بعيد القيامة المجيد.

سبب تمسيته بـ"أحد التجربة"

يسمى الأحد الثاني من الصوم "أحد التجربة"، وتعلم فيه الكنيسة الإنسان كيف ينتصر على إبليس، حتى يتمثل بشخص السيد المسيح الذي انتصر على الشيطان بانتصاره على العثرات الثلاث التي يحارب بها عدو الخير، الإنسان، وهي الأكل شهوة الجسد والمقتنيات شهوة العيون، والمجد الباطل شهوة تعظم المعيشة.

ويذكر إنجيل اليوم تفاصيل أحد التجربة قائلاً: "ثم أُصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ. فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا». فَأَجَابَ وَقَالَ: «مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ». ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ، وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ». قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ». ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، وَقَالَ لَهُ: «أُعْطِيكَ هذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي». حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ». ثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ." (مت 4: 1-11).

آحاد الصوم الكبير

قسمت الكنيسة الصوم الكبيرة إلى 3 أصوام، أول أسبوع يسمى بأسبوع الاستعداد، وصوم الأربعين المقدسة، وأسبوع الآلام وهو ما يسبق عيد القيامة المجيد، ويبدأ بأحد الشعانين وهو تذكار دخول السيد المسيح مدينة أورشليم، ويتكون الصوم الكبير من 8 آحاد:

الأحد الأول:

أحد الكنوز أو الهداية إلى ملكوت الله، وفيه تبدأ الكنيسة بتحويل أنظار أبنائها عن عبادة المال إلى عبادة الله، كما قال السيد المسيح فى الكتاب المقدس لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزًا فى السماء.

الأحد الثاني:

أحد التجربة وتعلم فيه الكنيسة الإنسان كيف ينتصر على إبليس، حتى يتمثل بشخص السيد المسيح الذي انتصر على الشيطان بانتصاره على العثرات الثلاث التي يحارب بها عدو الخير، الإنسان، وهي الأكل شهوة الجسد والمقتنيات شهوة العيون، والمجد الباطل شهوة تعظم المعيشة.

الأحد الثالث:

أحد الابن الشاطر (الابن الضال)، وفيه توضح الكنيسة كيف يتحنن الله، ويقبل الخاطئ، على مثال الابن الضال الذي عاد إلى أبيه.

الأحد الرابع:

أحد السامرية وتشير فيه الكنيسة إلى تسليح الخاطئ بكلمة الله، التي تصير له حياة أبدية.

الأحد الخامس

أحد المخلع ويرمز إلى الخاطئ الذي كسرته وهدته الخطية، لكن شدّده السيد المسيح وشفاه.

الأحد السادس:

أحد التناصير وفيه قام السيد المسيح بتفتيح عيني الأعمى وشفاه، وهذا يرمز إلى الاستنارة وتجديد الطبيعة بالمعمودية.

الأحد السابع:

أحد الشعانين، وفيه تستقبل الكنيسة بشعبها، السيد المسيح ملكًا على قلبها، وتعيش طقس أسبوع الآلام.

الأحد الثامن:

أحد القيامة وهو الأحد الذي قام فيه السيد المسيح من بين الأموات، وتحتفل به الكنيسة فى كل عام.