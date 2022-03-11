وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا مع ممثلي الوزارات والهيئات المشاركة بـ "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب– أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع ممثلي الوزارات والهيئات المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويقام على مدار يومين 27 و28 مارس الجاري.

واستهلت مكرم اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع جاء للوقوف على التحضيرات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، لدى الوزارات والهيئات المشاركة، مؤكدة أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر في هذه النسخة يستهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.