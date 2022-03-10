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أول تحرك رسمي من "شمال القاهرة" للكهرباء بشأن حريق غاز مؤسسة الزكاة

10:12 م الخميس 10 مارس 2022
أول تحرك رسمي من "شمال القاهرة" للكهرباء بشأن حريق غاز مؤسسة الزكاة

قوات الحماية المدنية - أرشيفية

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كتب- محمد صلاح:

تسبب اندلاع النيران بكابينة غاز تابعة لشركة غاز مصر في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي فقط من قبل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأكد المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه فور اندلاع النيران بكابينة الغاز تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي لضمان عدم وقوع أي أضرار لحين قيام شركة غاز مصر بالسيطرة على الحريق.

وأكد عفيفي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جاري السيطرة على الحريق الذي اندلع على قرب من مقر كهرباء المرج دون وقوع أي خسائر بشرية، مشددًا على أنه بعد اتخاذ شركة الغاز كافة إجراءات السيطرة على الحريق سيتم إعادة التيار الكهربائي للمنطقة بالكامل.

قوات الحماية المدنية حريق غاز مؤسسة الزكاة شركة غاز مصر
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