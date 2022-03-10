اللي بيفصلي مات.. توفيق عكاشة لمصراوي:"بحب الجلاليب البلدي" - فيديو

كتب- محمد عمارة:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يفضل ارتداء الجلاليب البلدي على الطراز القديم، قائلا:"الجلابية اللي أنا لابسها دي مفصلها في محافظة الشرقية في بلد الجوسة مركز بلبيس عند ترزي متخصص في الجلاليب البلدي وعلى الطراز الشرقاوي".

وأضاف "عكاشة"، في لقاء خاص مع "مصراوي"، "أما باقي الجلاليب اللي عندي كلها مفصلها في المنيا بلد الفنان حكيم، لأنهم محافظين على الاستايل القديم بتاع الجلابية البلدي، خصوصًا بعد ماطورت وعدلوا فيها وعملوا فيها موضة جديدة".

وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أنه يحب الزي القديم، متابعا:"أنا مفصل في بلد الفنان حكيم حوالي 12 جلابية، عندي منهم هنا 2 والباقي كله في المنصورة أيام ما كنت مترشح في انتخابات مجلس النواب بطلخا ونبروه وكنت بلبسهم علطول والراجل الترزي اللي كنت بعمل الجلايب عنده توفاه الله".