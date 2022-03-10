دفع فوري.. الزراعة: حوافز لشراء القمح من المزارعين

مصراوي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافيك تضمن أبرز تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة.

وعقد رئيس الوزراء، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، للحديث عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لاستعراض جهود الحكومة بتوفير المخزون السلعي للمواطنين.

وجاءات تصريحات وزير الزراعة كالتالي:

-الدولة بذلت الفترة الماضية في قطاع الزراعة جهوداً غير عادية، مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه الأزمة.

- زادت مساحة زراعة القمح، فأصبحنا نزرع أكثر من 3.6 مليون فدان نتيجة مشروعات التوسع الأفقي.

-الدولة تنفق المليارات لتحقق قدراً كبيراً من الأمن الغذائي لشعب مصر.

-الدولة بذلت جهداً في استنباط الأصناف، وبدأت نسبة المحصول تزيد، وبالتالي تزيد الانتاجية.

- مشروعات الصوامع والسعات التخزينية، الذي تبنته القيادة السياسية، مكننا اليوم من تخزين القمح بهذا القدر.

-لدينا 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح، ومن حسن الطالع ونظراً لتنوع المناخ، سنبدأ حصاد محصول القمح، منتصف إبريل المقبل.

-نستهدف تحقيق نحو 5 ـ 5.5 مليون طن قمح توريد.

-وزارتا الزراعة والتموين تنسقان لوضع إجراءات ميسرة وتحفيز المزارعين وتيسير عملية استلام القمح على صغار المزارعين.

-إجراءات التيسير على مزارعي القمح تشمل الدفع الفوري، وتقريب نقاط الاستلام منهم، وسيتم الاعلان عنها خلال أيام.

-نناشد المزارعين تدعيم جهود الدولة لتحقيق الـ 5.5 مليون طن المستهدف توريدها من القمح.

-سيتوفر لدينا رصيداً يكفينا لنهاية العام من القمح وسنتمكن أيضاً من تنويع الأسواق.

-لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، والبيض، وقدر كبير من الاكتفاء الذاتي من الالبان، والاسماك، ونحاول توفير كافة السلع.

-المشروع القومي للبتلو يحقق قدراً من التوازن في اللحوم.

-تم التنسيق مع اتحاد الدواجن وكبار المنتجين وسنتمكن بالتنسيق مع وزيري التموين والصناعة من توفير كميات في السلاسل من هذه المنتجات.

-الوزارة لديها منافذ خاصة بها تضخ كميات من السلع بمختلف الأنواع باسعار مناسبة

-تم التنسيق مع وزارة التموين لتخصيص أماكن في الشوادر لضخ كميات من منتجات الوزارة.

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