تظهر غدا.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

12:14 م الأربعاء 09 فبراير 2022
تظهر غدا.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أرشيفية

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كتب- محمد نصار:

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الترم الأول الشهادة الإعدادية غدا الخميس.

وقال عطية، في بيان، إن الحصول على النتيجة يكون عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٠٦١ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٢٠٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٣٣٣٠١.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٧٤%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧.٢%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية بالقاهرة محمد عطية مديرية التربية والتعليم الترم الأول

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