شكرًا ارفعوا راسكم والفرحة هتكمل بيكم.. "المتحدة" تنتج أغنية احتفاءً بمنتخب مصر

كتب- مينا غالي:

أنتجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أغنية لتعرب فيها عن شكرها لمنتخب مصر عقب الآداء الرجولى الذى قدمه لاعبوه في بطولة أمم أفريقيا، وحصولهم على المركز الثاني.

وجاء في كلمات الأغنية:

شكرا منتخب مصر

شكرا على كل تعبكم وما تبكوش ارفعوا راسكم

كملوا احلامنا الجاية كلنا عارفين اخلاصكم

دايسين بتهدوا في صخر حاسين بيكم بالفخر

لسه اللى هييجي بتاعكم على كتفكم أحلام مصر

كيروش قبطان الفرقة وصلاح قائد أسطورة

الحضري وسر الصنعة سلمها لجبل الكورة

ونش ومنعم وحجازى سد منيع سد فولاذي

فتوح واللمسة الحلوة بيكمل أجمل صورة

حمدي سولية مع النني رجالة نص الملعب

زيزو معلم من لمسة كل اللى قصاده بيتعب

وتريزيجيه ما بيبخلشي بيحارب لما بينزل

مصطفى وشريف مروان بكرة الدفاعات تزلزل

شكرا على كل تعبكم وما تبكوش ارفعوا راسكم

كملوا أحلامنا الجاية كلنا عارفين اخلاصكم

بطل اللعبة يا شناوي سايب في قلوبنا علامة

أكرم والقلب الجامد ترجع وبألف سلامة

أيمن وعمر وإمام أكبر من أى كلام

مهما بتصعب يا مهند هتشيل الكاس قدام

رمضان صبحى ومرموش بالجهد مقصرتوش

صبحي علاء جاد مروان تحتاجهم تلقى وحوش

انتوا عملتوا اللى عليكم إيدنا هتفضل في اديكم هنعوض بكره بتاعنا

والفرحة هتكمل بيكم

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها ستذيع المباراة الفاصلة بين مصر والسنغال والمؤهلة لكأس العالم حصريا على قناة أون تايم سبورتس.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى فيديو ترويجى إذاعة مواجهة السنغال ومصرالمؤهلة لكأس العالم حصريا على قناة أون تايم سبورت.