هتستمر ومش هتنخفض.. وزير التموين: هناك زيادة أسعار في السلع مثل السكر

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجواء الباردة تسببت في قلة المعروض من الطماطم والخضار والفاكهة، مشيرًا إلى أن التضخم العالمي تسبب في ارتفاع الأسعار تلقائيا.

وأضاف وزير التموين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر تأثرت مثل كل دول العالم بالتضخم العالمي، متابعًا أن سعر طن السكر وصل إلى 10200 جنيه، وهناك ارتفاع مستمر، والأسعار في ارتفاع ولا يمكن أن تنخفض حاليا.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي رؤية وتوجيه واضح من الرئيس السيسي ساعدتنا في الصمود أمام أزمة كورونا، لافتا إلى دعم صناعة السكر بكل ما فيها.