"هييجوا منين؟".. أول تعليق من غرفة الفنادق على إلغاء الرحلات الأوكرانية لمصر

كتب- يوسف عفيفي:

علق علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، على قرار إلغاء الرحلات الأوكرانية إلى مصر عقب غلق المجال الجوي إلى البلاد، نتيجة الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

يأتي ذلك عقب إلغاء الشركات الأوكرانية 11 رحلة كان من المقرر وصولها على مدار الـ24 ساعة، نتيجة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وأكد عاقل لمصراوي، إن إلغاء الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة أمر طبيعي متسائلا:"هييجوا منين"؟، خصوصا بعد غلق المجال الجوي بسبب الأحداث الجارية بين الدولتين "روسيا وأوكرانيا"، معربا عن تمنياته بعدم استمرار فتيل الأزمة بين الجانبين حتى لا يتأثر الجميع.

وبشأن من يتحمل قيمة تكاليف مكوث السياح الأوكران في الفنادق، قال عاقل، إن هذا الأمر داخلي، ولا داعي للتطرق إليها حاليا.. لكن ما يجري الآن هو التركيز على السائح وطمأنته بأنه في أمان ومعزز ومكرم، لأن الأمر ينقل إلى أوكرانيا".

وتابع عاقل: "من يتحمل تكاليف الفاتورة، فهو أمر خاص بـ"المطبخ المصري" مع وزارة السياحة والفنادق والغرفة، وشركات السياحة والسفارة الأوكرانية بالقاهرة، ولا داعي لذكرها حاليا".

ووفقا لتصريحات رئيس إحدى شركات الطيران، تراجع عدد الرحلات السياحية من أوكرانيا على مقاصد شرم الشيخ والغردقة، بعد إعلان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، الحرب على أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، استجابت الفنادق والمنشآت السياحية بجنوب سيناء، لمبادرة وزارة السياحة باستضافة السائحين الأوكران الذين أنهوا برامجهم السياحي بمنتجعات جنوب سيناء بعد غلق المجال الجوي لدولتهم نظرًا للأحداث الجارية بين "أوكرانيا وروسيا"، ما ترتب عليه تعذر عودتهم لبلادهم.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، وجهت رسالة عاجلة إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن السياح الأوكرانيين، نصت على التالي: "برجاء حسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار اليوم وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين".

وتابعت الرسالة: "سيتم موافاتكم بأية تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.. وبرجاء اعتبار هذا الأمر عاجل و بالغ الأهمية".

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