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الطقس اليوم.. أمطار ورياح ورمال وانخفاض الحرارة 6 درجات

04:00 ص الخميس 24 فبراير 2022
الطقس اليوم.. أمطار ورياح ورمال وانخفاض الحرارة 6 درجات

الطقس

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كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الخميس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة رعدية أحيانًا، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس يميل للبرودة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على أن يكون معتدل نهارًا في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس نهارًا دافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، على أن يكون شديد البرودة ليلاً علي جميع أنحاء الجمهورية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع سقوط أمطار من خفيفة على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على جميع أنحاء مصر وتكون مثيرة للأتربة والرمال أحيانًا، على أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على جميع أنحاء البلاد عدا السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأشارت الهيية، إلى أن حالة البحر المتوسط بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج ما بين 2 و2.5 متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح من شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 20- 10، والإسكندرية 17 - 11، دمنهور 19 – 12 درجة، وطنطا 19 - 12، وشبين الكوم 20 - 11، وبلطيم 18 - 13 درجة، ومطروح 16 - 11، والسلوم 16 - 10، وسيوة 18- 10 درجات.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار

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