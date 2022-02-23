التعليم تكشف موقف طلاب ستيم من التحويل للثانوية العامة

كتب – أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، موقف طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم" الراغبين في التحويل للمدارس الثانوية العامة.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه يحق للطالب التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتفق مع النظام الذي كان يدرس به الطالب في المرحلة مع دفع الرسوم الفعلية للدراسة بمدارس Stem خلال الفترة التي قضاها بالمدرسة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، إن الطالب يتكلف سنويا أكثر من 40 ألف جنيه مقابل الدراسة بمدارس "ستيم" للعام الدراسي الواحد، مؤكدا أنه على الطالب سداد هذا المبلغ، حال رغبته في التحويل عن مدارس المتفوقين.