11 يوما.. ننشر أجازات شهر رمضان الكريم 2022

11:17 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
11 يوما.. ننشر أجازات شهر رمضان الكريم 2022

شهر رمضان

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كتب- محمد سامي:

أسابيع قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك 1443، بعد أن أعلن خبراء الفلك أن موعد أول أيام الشهر الكريم سيوافق يوم السبت 2 إبريل 2022، فلكيا.

ويتخلل الشهر الكريم، أيام أجازات يرصدها مصراوي في التالي:

- أيام 7 و8 و14 و15، 21، و22، 29 و30 عطلة أسبوعية رسمية. عطلات أسبوعية رسمية توافق يومي الجمعة والسبت.

- الإثنين 24 رمضان عيد شم النسيم.

- الثلاثاء 25 رمضان عيد تحرير سيناء.

- الأحد 29 رمضان 1 مايو عيد العمال.​

شهر رمضان أجازات شهر رمضان عيد شم النسيم عيد تحرير سيناء عيد العمال

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