وزير المالية للنواب: "لدي حس سياسي.. وبتقي ربنا في الشعب"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يقدر ويحترم كل آراء النواب، لكن مسئوليته تتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي لهذا البلد من خلال الموازنة بين احتياجات الدولة في الإنفاق على التنمية وكذلك الإيرادات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية.

وأوضح وزير المالية، أن نسبة كبيرة من إيرادات الدولة تكون من الضرائب.

وتابع الوزير، معاتبا النواب: للمرة الثانية في مجلس النواب يقال وزير المالية ليس لديه حس سياسي، وفي جلسة سابقة قال أحد الأعضاء: على الوزير أن يتق الله في الشعب.

وقال معيط: أنا بتقي ربنا وفقا لما يمكنني فيه الله وأنا عندي حس سياسي، متابعا: أنا سبت جامعتي من 15 سنة وأنا في خدمة الوطن.

من جانبه أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "وزير المالية ليس لديه حس سياسي" من المضبطة.

قرار رئيس المجلس، جاء بعد اعتراض الوزير على ما ذكره النائب محمود بدر بأن وزير المالية ليس لديه حس سياسي في فرض الضرائب على المواطنين.

ورفض بدر، مشروع القانون، مؤكدا أن وزير المالية حينما يقدم أي مشروع القانون، فلا نستطيع مواجهة المواطنين، لأنه دائما يكون يستهدف جيوب المواطنين.