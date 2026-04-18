قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدراسات التي تُجرى في مراكز البحوث لها دور حيوي في فهم الواقع المجتمعي وتحليل التحديات التي تواجه الدولة.

وأوضح زايد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل اتسمت بطابع مركزي قائم على إدارة الموارد وجمع الضرائب من خلال جهاز إداري منظم، مشيرًا إلى أن من حكموا مصر لم يكونوا دائمًا من أبنائها، وهو ما يعكس طبيعة الدولة وتطورها عبر العصور.

وأشار زايد إلى أن مصر لم تتحول إلى دولة عربية بشكل كامل إلا بعد دخول الإسلام بفترة زمنية طويلة، حيث مرت بعمليات تحول ثقافي وحضاري متراكمة. وأضاف أن التغيرات منذ عهد محمد علي جاءت على مراحل متعددة، كثير منها انتهى بأزمات، مما أسهم في تشكيل تناقضات داخل المجتمع على مستوى القيم الأخلاقية والتركيبة السكانية.

وحذر زايد من خطورة تحول النقد إلى نقد هدام، مؤكدًا أن هذا النوع من الخطاب لا يهدف إلى الإصلاح بل إلى تدمير الدولة وإشاعة الفوضى، مشددًا على أن المجتمعات لا يمكن أن تتقدم في ظل انتشار هذا النهج السلبي.