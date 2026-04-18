إعلان

مدير مكتبة الإسكندرية: النقد الهدام يهدد استقرار الدولة

كتب : داليا الظنيني

11:28 م 18/04/2026

الدكتور أحمد زايد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدراسات التي تُجرى في مراكز البحوث لها دور حيوي في فهم الواقع المجتمعي وتحليل التحديات التي تواجه الدولة.

وأوضح زايد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل اتسمت بطابع مركزي قائم على إدارة الموارد وجمع الضرائب من خلال جهاز إداري منظم، مشيرًا إلى أن من حكموا مصر لم يكونوا دائمًا من أبنائها، وهو ما يعكس طبيعة الدولة وتطورها عبر العصور.

وأشار زايد إلى أن مصر لم تتحول إلى دولة عربية بشكل كامل إلا بعد دخول الإسلام بفترة زمنية طويلة، حيث مرت بعمليات تحول ثقافي وحضاري متراكمة. وأضاف أن التغيرات منذ عهد محمد علي جاءت على مراحل متعددة، كثير منها انتهى بأزمات، مما أسهم في تشكيل تناقضات داخل المجتمع على مستوى القيم الأخلاقية والتركيبة السكانية.

وحذر زايد من خطورة تحول النقد إلى نقد هدام، مؤكدًا أن هذا النوع من الخطاب لا يهدف إلى الإصلاح بل إلى تدمير الدولة وإشاعة الفوضى، مشددًا على أن المجتمعات لا يمكن أن تتقدم في ظل انتشار هذا النهج السلبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد زايد مكتبة الإسكندرية النقد الهدام التاريخ المصري نشأت الديهي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن تستعرض قواتها البحرية بصور من قلب "عمليات الحصار" ضد إيران
شئون عربية و دولية

واشنطن تستعرض قواتها البحرية بصور من قلب "عمليات الحصار" ضد إيران
قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات
رياضة محلية

قصة صورة مع القيعي.. حكاية عودة حسام حسن للأهلي في التسعينات
سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه
رياضة محلية

سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي لاستعادة نجمه
رئيس البرازيل: لا يمكن أن نستيقظ وننام يوميًا على تدوينة ترامب بشن حروب
شئون عربية و دولية

رئيس البرازيل: لا يمكن أن نستيقظ وننام يوميًا على تدوينة ترامب بشن حروب
نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية
زووم

نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟