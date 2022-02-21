"مشواري".. برنامج الأزهر لتدريب ٣٥ ألف طالب بـ٨٠ كلية بالقاهرة والأقاليم​

10:52 ص الإثنين 21 فبراير 2022
"مشواري".. برنامج الأزهر لتدريب ٣٥ ألف طالب بـ٨٠ كلية بالقاهرة والأقاليم​

جامعة الأزهر

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كتب - محمود مصطفى:

أطلقت جامعة الأزهر، صباح الاثنين، برنامج "مشواري" لتدريب ٥٣ ألف طالبا وطالبة بأكثر من ٨٠ كلية بالقاهرة والأقاليم، على ريادة الأعمال.

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، إن كليات القاهرة والأقاليم يدرس بها ما يقرب من ٤٠٠ ألف طالب، والوحيدة التي بها 5 نواب لرئيس الجامعة.

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق برنامج "مشواري" لتدريب أكثر من ٣٥ ألف طالبا وطالبة، الاثنين، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، أن الأزهر يدرس به ٢ مليون طالب بالتعليم قبل الجامعي، وهو ما يقرب من ثلث التعليم في مصر، فضلا عن ٢٣ ألف وافد من ١٠٨ دولة.

وأشار إلى أن الأزهر يعنى بكل العلوم ليس الشرعية فقط، وتوجد بها 5 كليات طب بالقاهرة وأسيوط ودمياط، ويرسل قوافل طبية وغذائية داخليا وخارجيا.

جامعة الأزهر برنامج مشواري الأزهر الشريف

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