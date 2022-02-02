كورونا في 24 ساعة| زيادة متواصلة في الإصابات بمصر.. نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى مصابا.

08:13 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
كورونا في 24 ساعة| زيادة متواصلة في الإصابات بمصر.. نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى مصابا.

فيروس كورونا

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شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 2359 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360524 حتى اليوم.

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كورونا.. لحظة بلحظة

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إصابات اليوم

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وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

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