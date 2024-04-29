ليلة موسيقية مع الفائزين بجوائز دولية بالأوبرا.. غدا

كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتوره لمياء زايد، حفلا موسيقيا لتلاميذ الدكتور مصطفي جرانة الحاصلين علي عدة جوائز دولية في العزف على البيانو وهم شادي بدر ، يوسف شندي، زينة قدورة ومازن علاء وذلك في الثامنة مساء غد الثلاثاء 30 أبريل علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج عزفا لعدد من اهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن، شوبرت، ليست، شوبان وبرامز.

يذكر أن الدكتور مصطفى جرانه عميد المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) الأسبق ينتمى لعائلة فنية عريقة فهو نجل الموسيقار الراحل الكبير رفعت جرانه وقد درس العزف على البيانو بكونسرفتوار القاهرة وحصل على الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى بألمانيا، شارك بالعزف مع أوركسترا برلين ، أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفونى.