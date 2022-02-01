الصحة العالمية: من السابق لأوانه إعلان النصر على كورونا

06:25 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
الصحة العالمية: من السابق لأوانه إعلان النصر على كورونا

منظمة الصحة العالمية ارشيفية

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سويسرا - (أ ش أ)

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنه من السابق لأوانه أن تعلن الدول الانتصار على فيروس كورونا المستجد أو تتخلى عن محاولات وقف انتقال العدوى.

وأضاف تيدروس في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء: "أن هذا الفيروس خطير، ويستمر في التطور أمام أعيننا".

وعلى صعيد آخر، دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى تخفيف القيود بحذر.

وقالت الرئيسة الفنية للمنظمة ماريا فان كيركوف - في إحاطة عبر الإنترنت، وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية - إن العديد من الدول لم تمر بعد عبر ذروة أوميكرون، وعلى البلدان تخفيف القيود بحذر.

من جهته، قال الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية إنه يجب على الدول أن تشق طريقها الخاص للخروج من الوباء بدلاً من اتباع الآخرين بشكل أعمى في تدابير التخفيف.

يشار إلى أن الدنمارك هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفع جميع قيودها المحلية على فيروس (كوفيد-19) على الرغم من الأرقام القياسية لحالات المتحور أوميكرون، مع وجود عدد من الدول الأخرى التي تتطلع إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

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Asha
منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم فيروس كورونا

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