"معزول ومحدش بيدخله".. تفاصيل حالة هاني الناظر بعد تدهورها فجأة ونقله للمستشفى

القاهرة- مصراوي:

كشف محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عن تفاصيل حالة والده بعد نقله أمس إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الأربعاء: شكرا لكل الناس اللي اهتمو بصحة الوالد وبعتذر اني مش برد على حد فحبيت اعرفكم الوضع عشان الناس اللي عاوزة تعرف".

وأضاف: "الوضع حاليا كالآتي: هو كان عنده كورونا بقاله حوالي ١٢ يوم وكان الوضع بيتحسن ومستقر وكان بقى شبه طبيعي، لكن فجأة الحرارة عليت تاني وتعب والتحاليل ساءت فجأة، فكان رأي الدكاترة إنه لازم يدخل مستشفى لتجنب مزيد من التدهور".

وتابع: "حاليا هو في المستشفى معزول، ماحدش فينا بيدخل له، لكن معاه تليفونه لو حد يحب يكلمه اعتقد هيكون مبسوط عشان مايزهقش وهو لوحده، ونتمنى إن الوضع يستقر ويخرج في أقرب وقت، وطبعا ما نعرفش ممكن يحتاج كم يوم، حسب ما الأمور تمشي​