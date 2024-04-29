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استعدادا لصرفها للبطاقات.. التموين تسلم المنافذ السلع المدعمة

08:41 ص الإثنين 29 أبريل 2024

السلع التموينية

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، البدء في تسليم المنافذ وفروع الشركات التابعة وبقالي التموين السلع المدعمة.

ووفقا للوزارة، فإن تسليم السلع يأتي استعدادا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو 2024 اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وانتهت الوزارة من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر أبريل 2024، إذ يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر.

ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية.

وتوفر الوزارة والتجارة ما يقرب من 30 سلعة على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، فى إطار الحرص على استمرار دعم أصحاب البطاقات خاصة محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

التموين لسلع التموينية لتموين والتجارة زير التموين
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