روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

موسكو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 663 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات اليومية إلى 125836 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك تواصل حصيلة الإصابات اليومية تسجيل قفزات غير مسبوقة لليوم الثاني عشر على التوالي.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى 11 مليونا و 986913 إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 332012.

وتماثل 40301 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى عشرة ملايين و 288582.

ورجحت السلطات الروسية أن تبلغ الموجة الحالية لكورونا ذروتها في البلاد في منتصف شهر فبراير الحالي.