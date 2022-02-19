السكة الحديد: وجبات ومشروبات ساخنة لركاب قطارات النوم بالتزامن مع الطقس السيء

كتب- أسامة علي:

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس شركة قطارات النوم، ومستشار وزير النقل، إنه يتم تقديم وجبات ومشروبات ساخنة للركاب، في ظل وجود تأخيرات بحركة القطارات نتيجة الطقس السيء.

وأضاف رسلان في بيان له، اليوم السبت، أنه تم تكليف عمال النظافة بالقطارات بالمرور بشكل دائم في قطارات النوم من أجل القيام بأعمال النظافة، مع مكوث الركاب داخل القطارات.

وأشار إلى أن طواقم العمل في قطارات النوم، تقدم كافة أوجه الخدمة إلى الركاب خلال الرحلات، مضيفا أن قطارات النوم مزودة بجميع الوجبات والمشروبات اللازمة للركاب، والتي تكفي لما بعد انتهاء الرحلة، وأيضا وجبات إضافية احتياطية لمثل هذه الظروف.

وقالت السكة الحديد، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بالبلاد مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، فقد تم عمل غرفه طوارىء رئيسيه وكذلك عدة غرف طوارىء بالمناطق على مستوى الجمهورية وذلك لإزالة أي أعطال قد تحدث أولا بأول.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، عن وجود تأخيرات ببعض القطارات لمدة ساعتين بالوجه القبلي، و45 دقيقة بالوجه البحري، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، خاصة وأن الهيئة لاتتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.