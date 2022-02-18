بعد واقعة "عروس الإسماعيلية".. شاهد شعر هشام الجخ لزوجته

(مصراوي):

نشر الشاعر هشام الجخ، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قصيدة بعنوان "صباح الفل"، وعلق الجخ قائلًا: "شاهد شعر هشام الجخ لزوجته".

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو لعروسين في محافظة الإسماعيلية، فجر موجة من ردود الفعل، وتداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، حيث ظهرت فيه ما بدا وكأنه مشاجرة بين العروسين وأسرتهما، واعتداء العريس على عروسه في يوم الزفاف.

وجاء نص القصيدة كالتالي:

صباح الفل،

يا أحلى حاجه في الدنيا،

يا ضل التينه في الصحراء، وبير مايه.

يا سحر المتعه والفرحه يا جنيه،

يا قالبة صمت ليل الغربه أغنيه،

صباح الفل، يا أحلى ضحكه عرفوها البنات السمر،

يا كنز الرحله والأيام، يا تحويشة سنين العمر.

صباح الخير.