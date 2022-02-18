عُين قبل تخرجه بعامين.. أبرز المعلومات عن الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق



كتب مينا غالي

توفي اليوم الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير صحيفة الأخبار الأسبق، عن عمر يناهز ٨٦ عامًا.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن جلال دويدار على النحو التالي:

- ولد في ٢٢ أبريل ١٩٣٦ بقرية سمنود.

- حصل على الثانوية العامة عام ١٩٥٤.

- حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام ١٩٥٩.

- بدأ دويدار رحلته مع أخبار اليوم عندما كان طالبا بالتوجيهية عام ١٩٥٤، وكتن في رحلة إلى الأقصر واسوان مع المدرسة، وفي طريق العودة وقع حادث تصادم بين قطاري بضائع عند إدفو، أدى إلى خروج بعض العربات عن القضبان، فنزل من القطار وقام بتصوير الحادث وجمع معلومات عنه، ثم اتجه إلى مبنى أخبار اليوم وقابل أحمد لطفي حسونة نائب رئيس تحرير الأخبار حينها وأعطاه الفيلم الكي قام بتصويره، ثم فوجئ بنشره في اليوم التالي بالعناوين الكبيرة، ومدون عليها "مراسل الأخبار في الصعيد"، وبعدها طلب من عثمان لطفي سكرتير التحرير الموافقة على تعيينه مراسلا، وبالفعل انضم إلى أسرة الأخبار.

- في عام ١٩٥٥ حصل على شهادة الثانوية العامة وعُين للتدريب بأرشيف وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونتيجة لصلته بالأخبار تم الاستغناء عنه.

- عُين بعد ذلك للتدريب مع أحمد لطفي حسونة في قسم الجامعات الذي كان يشرف عليه وبدأ يعمل مندوبا لأخبار الجامعات داخل الجامعة، وقضى في هذا العمل عاما كاملا دون أن يتقاضى مقابلا، مما أغضبه وجعل يطلب مقابلة مصطفى أمين، الذي تعاطف معه وكتب خطابا لأحمد زين لضمه لقسم الأخبار.

- صدر قرار في أول مايو بتعيينه محررا تحت التدريب براتب ١٢ جنيها، وكان طالبا بقسم الصحافة وظل يعمل حتى تخرجه في ١٩٥٩.

- نجح خلال تواجده بالأخبار في تحقيق العديد من الانفرادات مثل الحوار مع صلاح البيطار رئيس وزراء سوريا وقت الوحدة، وبعض تفاصيل ثورة العراق، ونبأ طلاق الملكة رانيا من الملك حسين، كما قام بتغطية محاولة انقلاب بالسودان عام ١٩٥٨ وانقلاب الحزب القومي السوري بلبنان ١٩٦٢.

- عمل كرئيس تحرير لجريدة الأخبار

- تم اختياره أمينا عاما للمجلس الأعلى للصحافة.

- تولى منصب عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ ديسمبر ٢٠١٩.

-اختير عام ٢٠١٧ كشخصية العام بوصفه صانعا للصحافة اليومية، خاصة أنه قضى 60 عاماً في مؤسسة أخبار اليوم، حيث عين قبل تخرجه بعامين، واقتدى به تلاميذ أخبار اليوم في أمانة الكلمة وشرف المسؤولية وكان يحترم جيله وأساتذته.

وقال الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار حيتها، إن الكاتب جلال دويدار تبرع لتلامذته بقيمة الجائزة، على أن تسمى جائزة جديدة باسمه تمنح في مجالات الانفراد الصحفي والتحقيق الصحفي والإخراج الصحفي.