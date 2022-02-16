أدوية ولقاحات وتحاليل.. 7 إجراءات حكومية جديدة بشأن كورونا



كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، عن عدد من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بناء على مستجدات الحالة الوبائية محلياً ودولياً.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من عبد الغفار، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

وبحسب الوزير فإن هذه الإجراءات شملت:

- توفير الجرعة التعزيزية بعد ٣ شهور من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق ٦٥ سنة

- مد مهلة التطعيم للجرعة التعزيزية لشهرين بعد إرسال الرسالة

- توفير دواء "مولنوبيرافير" فى الصيدليات الحكومية (الإسعاف، الشكاوى)

- توفير اختبار الـ Rapid antigen test للمواطنين في الصيدليات

- تفعيل تطبيق Visit Egypt، عبر زيارة الموقع الالكتروني Https://visitegypt.gov.eg/

- التعاقد لتوفير عقار "باكسلوفيد"، و"إيفوشيلد"، وتوفيره فى جميع المستشفيات الحكومية، وتوزيعه على مراكز علاج الأورام وزراعة الأعضاء كمرحلة أولي، على أن يتم توزيع المرحلة الثانية على مرضى الغسيل الكلوى

- الإنتاج المحلي لعقار "مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا.