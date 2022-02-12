نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: مؤتمر المواطنة لبنة في إرساء قيم التعايش

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن مؤتمر المواطنة يعد لبنة مهمة في طريق تحقيق السلام وإرساء قيم التعايش، وعلى الجميع احترام قيم المواطنة وفهم أعمق لاختيارات الآخر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف، والذي يعقد بعنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

وأكد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن الأحداث المتلاحقة في كوكبنا تسفر عن أزمة متصاعدة في تنظيم العلاقات البينية البشرية، وأن الأخبار التي نسمعها من بداية هذا القرن تكشف تراجع مخيف في احترام قيم التعايش والمواطنة، حيث نشهد مواقف مؤسفة من العنصرية والاغتراب لا نستطيع أن نتجاهلها أو نغض الطرف عنها.

وتابع، أن لرابطة العالم الإسلامي جهد ملحوظ في هذا المجال وتوج هذا العمل بمؤتمر الوثيقة الذي انعقد بمكة المكرمة بمشاركة وجهاء وعلماء الأمة، والناظر في السيرة النبوية الشريفة يجد فيها وثيقة المدينة التي عقدها النبي (صلى الله عليه وسلم)، لتحقيق مبادئ المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا ضرورة الاتحاد لمقاومة الفكر المتطرف ودعاة الفتنة مبينًا أن هذا المؤتمر يعد لبنة مهمة في طريق تحقيق السلام وإرساء قيم التعايش، فخلقنا الله (عز وجل): "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"، داعيًا الجميع لإعمال حقوق المواطنة في مجتمعات تقبل التنوع وتؤمن بالتعدد.

ويتضمن المؤتمر9 محاور هي: "تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني، مشروعية الدولة الوطنية، ضوابط عقد المواطنة، عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، التسامح الديني، مكانة المرأة فى الدولة الوطنية، عقد المواطنة والحماية الاجتماعية، عقد المواطنة وأثره فى تحقيق الأمن المجتمعي، التزام عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام العالمي".