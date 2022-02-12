الشيوخ يستأنف جلساته العامة الأحد.. تعرف على جدول أعمال

(مصراوي):

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدار يومين لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.

كما يناقش المجلس الاثنين، مجموعة من تقارير اللجان بشأن اقترحات برغبة مقدمة من عدد من النواب ومنها اقتراح برغبة من النائب محمود القط بشأن تطبيق الكتروني يشمل كل معلومات السياحة في مصر.

كذلك اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عمارة بشأن إنشاء تطبيق لوزارة الشباب والرياضة للتعرف على الأنشطة الرياضية.​