الطقس غدًا الجمعة: أمطار وشبورة.. والحرارة تصل صفر في هذه المنطقة

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصاحبه صقيع بمناطق من والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط شبورة مع طقس غائم جزئيًا بالقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتصل درجة الحرارة بالقاهرة إلى 18 درجة مئوية صباحًا و10 درجات مئوية مساءً، فيما تصل الحرارة إلى صفر درجة مئوية ليلاً بمنطقة كاترين.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على النحو التالي: