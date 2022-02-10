الطقس غدًا الجمعة: أمطار وشبورة.. والحرارة تصل صفر في هذه المنطقة

11:42 م الخميس 10 فبراير 2022
الطقس غدًا الجمعة: أمطار وشبورة.. والحرارة تصل صفر في هذه المنطقة

الطقس

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كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصاحبه صقيع بمناطق من والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط شبورة مع طقس غائم جزئيًا بالقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتصل درجة الحرارة بالقاهرة إلى 18 درجة مئوية صباحًا و10 درجات مئوية مساءً، فيما تصل الحرارة إلى صفر درجة مئوية ليلاً بمنطقة كاترين.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على النحو التالي:

659

الطقس الأمطار الشبورة درجات الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

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