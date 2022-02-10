بأوامر الطبيب.. محمد علي خير يعلن توقف برنامج "المصري أفندي" مؤقتًا

كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج "المصري أفندي" على قناة المحور، عدم ظهوره على الشاشة هذا الأسبوع بأوامر من الطبيب بسبب احتياجه لراحة إجبارية.

وقال خير، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": راحة إجبارية بأمر الطبيب تمنعنا عن الظهور على الشاشة هذا الأسبوع...ونعاود الظهور مجددا الخميس القادم بإذن الله وبرنامجكم المصري أفندي.