توفيق عكاشة يدعو بالشفاء لزوجته حياة الدرديري: معرضة للإصابة بالشلل

09:47 م الخميس 06 يناير 2022
توفيق عكاشة يدعو بالشفاء لزوجته حياة الدرديري: معرضة للإصابة بالشلل

توفيق عكاشة وحياة الدرديري

كتب- يوسف عفيفي:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن زوجته الإعلامية حياة الدرديري معرضة للإصابة بالشلل نتيجة صدمة عصبية حادة أصابتها.

وأوضح عكاشة، في منشور له عبر "فيسبوك" اليوم: "ارحمها ربي.. فهي ليس لها سوى أنت".

وكان توفيق عكاشة، قد تم القبض عليه في مطار القاهرة قبل يومين، أثناء سفره إلى الخارج على خلفية صدور أحكام قضائية ضده لصالح طليقته رضا الكرداوي في قضايا سب وقذف وحكمت المحكمة عليه بغرامة 120 ألف جنيه و4 أحكام أخرى بجانب حبسه في قضايا نفقة بإجمالي 900 ألف جنيه.

توفيق عكاشة حياة الدرديري صدمة عصبية

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