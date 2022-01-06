مدير "تنبؤات الأرصاد" يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اعتبارا من الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل على كافة أنحاء الجمهورية.

وقال شاهين لمصراوي، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة، مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، على أن تكون درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام خلال فترات النهار.

وأوضح أن الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأشار شاهين، إلى أن الطقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية في ساعات الليل المتأخرة، والساعات الأولى من الصباح، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن أبرز الظواهر الجوية الحالية، أوضح شاهين أنها تتمثل في ظهور الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة، وحتى صباح اليوم التالي، وتبلغ كفاتها عادة من الساعة 4 فجرا وحتى الساعة 8 صباحا على كافة الأنحاء.

وأوضح شاهين، أن هذه الشبورة تصل إلى حد الضباب أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

وتابع: بخلاف ذلك فالأجواء مستقرة، ولن تشهد البلاد أي ظواهر جوية مؤثرة على باقي محافظات الجمهورية والأجواء مستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.