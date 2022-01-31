الطقس في 48 ساعة.. أمطار على القاهرة.. وهذا موعد تحسن الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نشهد اليوم أجواء شتوية طبيعية على كل المناطق، حيث تراجعت درجات الحرارة عن أمس بشكل بسيط من درجة إلى درجتين، كما توجد فرص لسقوط الأمطار المتوسطة إلى الخفيفة على عدد من المناطق.

وأضافت غانم، لمصراوي، أنه يوجد أمطار الآن على القاهرة والمنوفية وبعض المناطق من الوجه البحري، وتستمر فرص الأمطار على مدار اليوم وتختلف من منطقة لآخرى، كما تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تتسبب في أمطار على هذه المناطق وتمتد إلى مدن القناة وشمال الصعيد.

وتابعت: "يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري، حيث يتسبب نشاط الرياح في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة".

وأوضحت أن حالة الطقس تتحسن نسبيا بداية من غدا الثلاثاء والأربعاء، حيث يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على كافة المناطق.

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