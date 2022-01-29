استشيري الطبيب فورا.. الصحة توضح تفاصيل مرض التوحد لدى الأطفال

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض التوحد هو اضطراب يظهر في السنوات الأولى من العمر.

وأضافت الصحة، في منشور توعوي، اليوم السبت، أن التوحد عبارة عن مشكلة في المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل عند الأطفال.

وبينت الوزارة أن الخطوة الأولى للتعامل مع طفل التوحد هي الاكتشاف المبكر لحالته واستشارة الطبيب فورًا.

ويمكن التواصل مع الأطباء النفسيين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال الخط الساخن على رقم (١٦٣٢٨)​