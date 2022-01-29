استشيري الطبيب فورا.. الصحة توضح تفاصيل مرض التوحد لدى الأطفال

03:51 م السبت 29 يناير 2022
استشيري الطبيب فورا.. الصحة توضح تفاصيل مرض التوحد لدى الأطفال

مرض التوحد

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كتب- محمد نصار:

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض التوحد هو اضطراب يظهر في السنوات الأولى من العمر.

وأضافت الصحة، في منشور توعوي، اليوم السبت، أن التوحد عبارة عن مشكلة في المهارات الاجتماعية ومهارات التواصل عند الأطفال.

وبينت الوزارة أن الخطوة الأولى للتعامل مع طفل التوحد هي الاكتشاف المبكر لحالته واستشارة الطبيب فورًا.

ويمكن التواصل مع الأطباء النفسيين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال الخط الساخن على رقم (١٦٣٢٨)​

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مرض التوحد وزارة الصحة اضطراب المهارات الاجتماعية مهارات التواصل عند الأطفال

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