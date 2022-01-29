اليوم.. زاهي حواس يحتفل بإطلاق سيرته "الحارس"

(مصراوي):

يحتفل الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بتوقيع كتابه "الحارس.. أيام زاهي حواس" مساء اليوم السبت، في أحد فنادق القاهرة.

والكتاب صدر حديثًا ويحتوي على 16 فصلاً يسرد خلالها حواس سيرته الذاتية، من مرحلة الطفولة ونشأته في قرية العبيدية، وحتى آخر تكريم حصل عليه من إمبراطور اليابان والدكتوراه الفخرية من جامعة روسيا التي حصل عليها قبل طباعة الكتاب بأيام.

كما يسلط الضوء على الحادثة التي غيرت حياته؛ حيث لم يكن يرغب بالالتحاق بكلية الآثار إلا أن اكتشافه لتمثال أفروديت في كوم أبولو جعله شغوفًا بعلم الآثار واكتشاف المزيد.

كما يسرد الكتاب رحلته كمفتش للآثار في عدة مناطق أهمها الأهرامات، والتي يفرد لها الكتاب مساحات كبيرة مستعرضًا أهم الاكتشافات التي تمت في تلك المنطقة بواسطته وبواسطة عدد من المفتشين السابقين.

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