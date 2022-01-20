بحضور مدبولي.. الرئيس الكوري الجنوبي يترأس مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع المائدة المستديرة برئاسة الرئيس الكوري الجنوبي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بحضور رجال الأعمال من البلدين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، بقصر الاتحادية نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية من أجل الترحيب بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وتم عزف السلام الوطني الجمهوري للدولتين في بداية الاستقبال بالقصر الجمهوري.

وكان في استقبال رئيس كوريا الجنوبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسفير سامح شكري، وزير الحارجية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل، مدير المخابرات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.​​