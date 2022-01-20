بحضور مدبولي.. الرئيس الكوري الجنوبي يترأس مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين

04:25 م الخميس 20 يناير 2022
بحضور مدبولي.. الرئيس الكوري الجنوبي يترأس مائدة مستديرة لرجال الأعمال من البلدين

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع المائدة المستديرة برئاسة الرئيس الكوري الجنوبي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بحضور رجال الأعمال من البلدين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، بقصر الاتحادية نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية من أجل الترحيب بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وتم عزف السلام الوطني الجمهوري للدولتين في بداية الاستقبال بالقصر الجمهوري.

وكان في استقبال رئيس كوريا الجنوبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسفير سامح شكري، وزير الحارجية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل، مدير المخابرات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.​​

مصطفى مدبولي مون جيه إن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1379

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

1599

متعافون اليوم

403990

إجمالي الإصابات

22238

إجمالي الوفيات

337627

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل الامتحانات والدراسة بالترم الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا