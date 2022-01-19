لم تقدم أي شيء.. طلب إحاطة بشأن غياب الدور المجتمعي لشركات البترول بإدكو

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن تجاهل شركات البترول في إدكو بمحافظة البحيرة لدورها المجتمعي لخدمة المواطنين في المناطق المحيطة.

وقال "زين الدين"، إنه في إدكو يوجد عدد كبير من شركات البترول المنتجة مثل "رشيد للبترول"، وكذلك شركات إسالة الغاز للتصدير، وهي من أكبر الشركات بالشرق الأوسط، فضلا عن عدد كبير من شركات الهيئة العامة للبترول، وبتروجيت وصان مصر وإبسكو وبترومنت وغيرها.

وأكد البرلماني، في طلب الإحاطة، أن هذه الشركات منذ عام ٢٠١٠ لم تقم بدورها المجتمعي ولم تقدم أي خدمات للمواطنين في المناطق المحيطة، على الرغم من الاحتياج الشديد لذلك.

وتابع عضو مجلس النواب: "حتى المستشفيات الموجودة في إدكو في أمس الحاجة لهذه المساهمات، إلا أن شركات البترول تتجاهل تقديم أي نوع من أنواع الدعم".

وأشار النائب، إلى أن الشركات غاب دورها المجتمعي حتى في رصف الطرق الداخلية، وكذلك تتجاهل تقديم أي خدمات بيئية، أو خدمات تعليمية، أو مراكز تدريب لشباب إدكو لتأهيلهم لسوق العمل، وهذا لا يليق بشركات ضمن أدوارها تقديم الخدمات المجتمعية.

وطالب محمد زين الدين، وزارة البترول بمراجعة الشركات في إدكو على وجه الخصوص وفي كل المحافظات بوجه عام، في شأن التزامها بدورها المجتمعي، لاسيما وأن ميزانيات هذه الشركات تتضمن بنود الدور المجتمعي.