بسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من 7 أخطاء يجب تجنبهم هذه الأيام

09:53 م الإثنين 17 يناير 2022
بسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من 7 أخطاء يجب تجنبهم هذه الأيام

فيروس كورونا

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من 7 أخطاء يجب تجنبهم خلال هذه الأيام.

وعدد الناظر في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأخطاء الـ7 كالتالي:-

١- لا تتواجد في أماكن مزدحمه بالناس وفي حالة الاضطرار الشديد ارتدي الكمامة بإحكام.

٢- لا تجلس في وسائل المواصلات بدون كمامة نهائيًا.

٣- لا تخالط أي إنسان يعاني من نزلة برد ولو بسيطة ولا تشاركه الطعام ولا تستخدم أدواته الشخصية.

٤- إذا كنت تعاني من نزلة برد لا تزور والديك المسنين ولا أقاربك ولا أصحاب الأمراض المزمنة.

٥- لا تخرج بدون مناديل ورقية ولا تتخلص منها بعد استعمالها بالقائها في الشارع أو الطرقات أو وسائل المواصلات وعليك الاحتفاظ بها حتى تتخلص منها بشكل آمن لا يضر الآخرين ونفس الكلام ينطبق على الكمامة بعد استعمالها.

٦- لا تأكل أي خضروات أو فاكهة قبل غسلها جيدًا.

٧- لا تخرج مباشرة من الأماكن الدافئة للهواء البارد دون تغطية الرقبة والأنف والفم.

فيروس كورونا مركز القومي للبحوث كوفيد 19 هاني الناظر

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