لتعزيز الجهاز المناعي.. تعرف على الأغذية الغنية بالحديد والزنك والسيلينيوم

05:39 م الإثنين 17 يناير 2022
لتعزيز الجهاز المناعي.. تعرف على الأغذية الغنية بالحديد والزنك والسيلينيوم

تعبيرية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزراة الزارعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجرافيك عن الأغذية الغنية بالحديد والزنك والسيلينوم والتي تعزز الخلايا المناعية للجسم.

وقالت الصحة: "الحديد يوجد في (اللحوم - الكبد - الدواجن - الأسماك - البقوليات).

والزنك يوجد في (اللحوم - القشريات البحرية - المكسرات - الألبان - البيض).

السيلينيوم يوجد في ( اللحوم - الحبوب الكاملة - فطر عش الغراب).

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الحديد الزنك المناعة السلينيوم وزارة الصحة

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