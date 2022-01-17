لتعزيز الجهاز المناعي.. تعرف على الأغذية الغنية بالحديد والزنك والسيلينيوم
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزراة الزارعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفوجرافيك عن الأغذية الغنية بالحديد والزنك والسيلينوم والتي تعزز الخلايا المناعية للجسم.
وقالت الصحة: "الحديد يوجد في (اللحوم - الكبد - الدواجن - الأسماك - البقوليات).
والزنك يوجد في (اللحوم - القشريات البحرية - المكسرات - الألبان - البيض).
السيلينيوم يوجد في ( اللحوم - الحبوب الكاملة - فطر عش الغراب).
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