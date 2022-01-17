ضبط مشغولات ذهبية مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

01:49 م الإثنين 17 يناير 2022
ضبط مشغولات ذهبية مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

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كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب "محل" من المشغولات الذهبية والساعات، أخافها راكب أجنبي من أصل عربي داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف أحمد أمين مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه المشغولات، قام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية والساعات بينطيات الملابس بلغت ٤٥ قطعة بوزن أكثر من ٦٠٠ جرام.

أمر أحمد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة الدولي الإمارات ضبط مشغولات ذهبية الجمارك

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